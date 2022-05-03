سارتر والوجودية - محمد زكريا توفيق

2022/05/03 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق كان سارتر يكره طفولته، وكل شيء ينتمي إليها، على عكس كل الناس.



قال ذلك في مذكراته بعنوان "الكلمات"، التي كتبها عندما كان في الخمسين من عمره، تصف طفولته حتى سن الثانية عشر.



شيء غريب بالنسبة لزعيم الفلسفة الوجودية الفرنسية وإمامها الأكبر.مذكرات سارتر كانت عبارة عن هجوم مرير على والديه وجديه والمجتمع البرجوازي الذي ولد فيه.



من منظور وجودي وماركسي بحت.



ولم نسمع عن كاتب آخر قام بمثل هذا الهجوم ع ......





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