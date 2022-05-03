إخماد حريق اندلع في ساحة لبيع الفواكه بقضاء بلد

2022/05/03 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فليح العبيدي أعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، إخمادها حريقاً اندلع في ساحة لبيع الفواكه بقضاء بلد.وقال مدير الدفاع المدني في صلاح الدين العميد لطيف جاسم حمود لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحريق اندلع في سوق لبيع الفواكه بمنطقة الشطيطة بقضاء بلد والتهم عددا كبيرا من الصناديق البلاستيكية".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق دون تسجيل أية خسائر بشرية".

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