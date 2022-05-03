الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل علوة لبيع الفواكه في قضاء بلد

2022/05/03 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اخماد حريق اندلع داخل علوة لبيع الفواكه في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل علوة لبيع الفواكه في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".

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