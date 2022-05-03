لماذا لن يعود سعر صرف الدولار لسابقه إلا بعد هذه السنوات في العراق؟

2022/05/03 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع سعر صرف الدولار سيستمر لـ5 سنوات.

وقال الكناني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار رفع سعر الدولار مرتبط بمشروع الورقة البيضاء الذي فرضه صندوق النقد الدولي".

وأضاف أن "وفدا من صندوق النقد الدولي سيجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية وسيملي شروط جديدة على الاقتصاد العراقي".

وبين أن "صندوق النقد الدولي يتحكم بالسياسة الاقتصادية العراقية بسبب وجود ديون على العراق لدى الصندوق".

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة الى "اعطاء اولوية كبرى لتسديد ديون صندوق النقد الدولي التي تعتبر ليست كبيرة ولها آثار سلبية على العراق تتمثل بتدخلات الصندوق في السياسة الاقتصادية للبلاد والتي كان من نتائجها رفع سعر الدولار".

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