عدسة (بغداد اليوم) تراقب توزيع السلة الغذائية في الديوانية

2022/05/03 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وثقت عدسة (بغداد اليوم)، الثلاثاء، لحظة توزيع السلة الغذائية لهذا الشهر في محافظة الديوانية.

وقال عدد من المواطنين في محافظة الديوانية اثناء تجوال عدسة (بغداد اليوم) إن "استلامهم للمواد الغذائية في السلة التي توزعها وزارة التجارة يجري بانسيابية".

فيما قال عدد من أهالي أحياء المعلمين والتأميم والعذارية في المحافظة، إن "توزيع مواد السلة الغذائية مثل السكر والزيت والرز والمعجون والعدس ساعدت في خفض واستقرار الاسعار بالعراق في ظل موجة الغلاء للمواد الغذائية في الاسواق العالمية".

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