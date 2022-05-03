ميلي: الجيش الأميركي على أهبة الاستعداد 

2022/05/03 | 19:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، الثلاثاء، من تبعات الهجوم الروسي على أوكرانيا، مؤكدا أن جيش الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد".

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