2022/05/03 | 20:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YP0OUuTbVXc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد | "محمود" أو "ديار".. شاب بلا مستمسكات رسمية بعد انفصال والديه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد | "محمود" أو "ديار".. شاب بلا مستمسكات رسمية بعد انفصال والديه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).