تركيا تستعد “لعودة مليون” لاجئ سوري

2022/05/03 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع خلال افتتاح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مجمعًا سكنيًا للنازحين السوريين تم بناؤه بدعم تركي، في مخيمات كمونة بالقرب من بلدة سرمدا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في 3 أيار/مايو 2022 © اف ب عارف وتد اسطنبول (أ ف ب) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن تركيا، […]

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