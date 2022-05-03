المحكمة العليا تؤكد صحة

2022/05/03 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الثلاثاء، أن إبطال حق الإجهاض من شأنه أن يسلب النساء حرية اتخاذ قرارات تخص أجسادهن، مشيرة إلى أن "حقوق جميع الأميركيين في خطر"، وفقا لما ورد في بيان نشره البيت الأبيض.

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