2022/05/03 | 20:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. مواطنون يطالبون بمعالجة ضفتي نهر الفرات بعد غرق ستة أطفال في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6fdju7wsPuE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. مواطنون يطالبون بمعالجة ضفتي نهر الفرات بعد غرق ستة أطفال في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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