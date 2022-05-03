2022/05/03 | 20:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0kcD3QLJYuo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطب العيد بنكهة سياسية..وقضاء سنجار آمن..وخصوصية زيارة وادي السلام عند العراقيين..في نشرة 8 مساءً) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطب العيد بنكهة سياسية..وقضاء سنجار آمن..وخصوصية زيارة وادي السلام عند العراقيين..في نشرة 8 مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).