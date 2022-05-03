الكاظمي يؤكد لولي العهد السعودي حرص العراق على توطيد العمل العربي المشترك

2022/05/03 | 20:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حرص العراق على توطيد العمل العربي المشترك.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تبادل التهاني مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك في اتصال هاتفي بمناسبة عيد الفطر المبارك".وأضاف، أن "الكاظمي أعرب عن خالص تمنياته بدوام التقدّم والازدهار للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، مؤكداً حرص العراق على توطيد العمل العربي والإقليمي المشترك، من أجل استقرار المنطقة ورفاه شعوبها، وبناء التنمية المستدامة للشعوب المحبّة للسلام".من جانبه قدّم الأمير محمد بن سلمان بحسب البيان، "التهاني والتبريكات بمناسبة العيد المبارك، ونقل تمنيات المملكة العربية السعودية إلى الشعب العراقي بالرفاه، وترسيخ الاستقرار، والمزيد من التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمجالات".

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