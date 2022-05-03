قائد صومالي: مسلحو حركة الشباب يهاجمون قاعدة عسكرية كبيرة للاتحاد الأفريقي

2022/05/03 | 20:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع احتفال الصوماليين بعيد الفطر لليوم الثاني، قال شهود ومسؤولون إن جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بالقاعدة شنت هجومًا فجرًا على قاعدة عسكرية كبيرة تضم قوات الاتحاد الأفريقي.

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