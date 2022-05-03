ألابا على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

2022/05/03 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد النمساوي دافيد ألابا، على الرغم من عدم مشاركته في المران الختامي للفريق، بداعي الإصابة التي يُعاني منها مؤخرًا.

وتزينت القائمة بعودة كاسيميرو لخط وسط الميرنجي، والذي غاب عن لقاء الذهاب، بينما يغيب الثلاثي إيسكو وبيل وهازارد للإصابة.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وفويدياس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، وكامافينجا.

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، وماريانو دياز.

وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة (3-4) في معقل السيتيزنز، ملعب "الاتحاد".

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