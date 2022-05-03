كيف تعود لعاداتك الغذائية السابقة بعد رمضان؟

2022/05/03 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بعد شهر من الصيام يجب على الناس العودة إلى جدول الأكل قبل رمضان أو إلى عادات الأكل العادية، قد يؤدي ذلك إلى حرقة المعدة أو عسر الهضم في البداية حيث يستغرق الجسم وقتًا للتكيف مع أي تغيير مفاجئ في عادات الأكل لهذا السبب ، من المهم البدء بوجبات ليست قاسية جدًا على الجهاز […]

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