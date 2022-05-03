"عفو الأسد".. حقيقة صورة

2022/05/03 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها للمعتقلين الذين أفرجت عنهم السلطات السوريّة من سجونها ضمن عفو عام رئاسي جديد.إلا أنّ الصورة في الحقيقة تعود للإفراج عن سجناء في مصر بعفو رئاسي عام 2018.

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