الهند.. الحرارة الشديدة تتسبب بوفاة 25 مواطناً

2022/05/03 | 20:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحدثت معظم الوفيات في ماهاراشترا بالمناطق الريفية.

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