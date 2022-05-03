توب 5: قنبلة اجتماعية في أمريكا بعد

2022/05/03 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الجدل حول "المسودة المسربة" للمحكمة العليا الأمريكية بشأن حق الإجهاض، وسيناريوهات إعلان بوتين الحرب على أوكرانيا في 9 مايو، وأزمة الغذاء التي أثارتها الحرب الروسية وسر عدم وصولها دول الخليج بعد، مرورًا بقرار تركي آل الشيخ الغياب عن منصات التواصل الاجتماعي، وصولا إلى استعادة لعصر أمريكا الذهبي في سحر "ميت غالا"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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