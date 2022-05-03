بعد صمت إعلامي مطبق.. أول تصريح من الكتلة الصدرية: الصدر يعلن مبادرة جديدة

2022/05/03 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت الكتلة الصدرية، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة سيطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اليومين المقبلين لأنهاء الانسداد السياسي والإسراع بتشكيل الحكومة.

وقال النائب عن الكتلة الصدرية رسول راضي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الصدر عقد اليوم، اجتماعا بنواب الكتلة الصدرية في النجف لمناقشة الازمة السياسية".

وأضاف ان "الصدر سيطلق مبادرة خلال اليومين المقبلين لأنهاء الانسداد السياسي والإسراع بتشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان "المبادرة التي سيطلقها ستكون بوابة لحل الازمة الحالية التي تسببت بتأخير تشكيل الحكومة".

وأوضح راضي ان "المبادرة ستكون للتحالف الثلاثي الذي ضمنه التيار والى الطرف الثاني للاطار التنسيقي والى المستقلين الذين قال إنهم لايمتلكون رؤية سياسية كونهم غير متفقين جميعا على رأي".

وأفاد راضي ان "المبادرة سيذهب بعدها الجميع للتفاهمات مع الإطار والمستقلين لغرض جمع النصاب الكامل لاختيار رئيس الجمهورية بعدها يصار الى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة".

وبين راضي ان "المدة التي منحها الصدر إلى الإطار التنسيقي أوشكت على الانتهاء دون استطاعة الاخير من تشكيل الحكومة وعليه ستكون المبادرة للصدر بطرح مبادرته للكتل لغرض انهاء الانسداد".

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