أين يذهب فائض فروقات أسعار النفط؟

2022/05/03 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، اتجاهين لصرف النفقات المتحصلة من زيادة ايرادات النفط جراء ارتفاع أسعاره عالمياً في موازنة 2022.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "سيتم صرف النفقات المتحصلة من الايرادات المتعاظمة من عوائد النفط على موازنة ذات نمط توسعي باتجاهين، والأولوية ستكون لثلاثة مجالات هي الطبقات الفقيرة والأمن الغذائي والمشاريع الاستثمارية المدرة للدخل".

وأضاف، أن "الاتجاه الاول يذهب نحو تقوية الانفاق التشغيلي صوب التصدي لمشكلات الفقر والطبقات الفقيرة ولاسيما من خلال دعم برامج الرعاية الاجتماعية لتضم في صفوفها شرائح اكثر فقرا لتندمج في برنامج الرعاية، اضافة الى توسيع برنامج عمل البطاقة التموينية ودعم منتجي الحبوب لاغراض الامن الغذائي".

وأشار، إلى أن "الاتجاه الاخر سيتم فيه التحول نحو المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للعمل بحزم انتاجية ضمن دفعات استثمارية قوية".

وتابع، أن "هذا سوف يظهر جليًا في قانون الموازنة للعام 2022، والاعداد لموازنة 2023، بما يحافظ على تحقيق نمو اقتصادي يتخطى نمو السكان ويعزز فرص العمل والرفاهية في الاقتصاد الوطني".

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