العمليات المشتركة تلاحق مقار حزبية في سنجار

2022/05/03 | 21:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك من يحاول خلق عدم ثقة بين القوات الأمنية وأهالي سنجار .

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