2022/05/03 | 21:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تصاعد الغبار في مناطق الوسط والجنوب يوم غد الأربعاء.وقال الناطق باسم هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مناطق الوسط والجنوب ستشهد تصاعداً في حدة الغبار قد تشمل ايضاً المناطق الشمالية بمعدل سرعة رياح يتراوح بين 30 إلى 40 كم بالساعة".وأضاف، أن "موجة الغبار من المتوقع أن تزول تدريجياً في نهار الخميس المقبل يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة"، مشيراً الى أن "موجات الغبار ستستمر في التصاعد بفترات متقطعة خلال العام الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: موجة غبار ستضرب مناطق الوسط والجنوب غداً الأربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: موجة غبار ستضرب مناطق الوسط والجنوب غداً الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).