روسيا والغرب.. تأملات اقتصادية - ارام محاميد

2022/05/03 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ارام_محاميد روسيا والغرب وتبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا...



تأملات اقتصاديةما سيكتَب في هذه السطور ليسَ الكلمة الأخيرة حول روسيا البوتينية والمسار الاقتصادي لما بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، وإن كنت سأكرر بعض المقولات من مقالاتٍ سابقة، إلّا أنني أؤكد مرة أخرى أنني قرّرت التروي قبل الكتابة حول هذا الموضوع بالذات ورفضُت رفضًا جذريًا التفسير الاقتصادي المحض للأزمة، وحتى اللحظة لستُ على يق ......





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