استمرار الدعوات الكاذبة للحوار - تاج السر عثمان

2022/05/03 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ١-;- الدعوات الكاذبة للحوار التي أطلقها البرهان وحميدتي في أول أيام العيد للحوار ووحدة الصف الوطني..



لا تستقيم مع استمرار القمع الوحشي لقوات الأمن تجمعا لأسر المعتقلين السياسيين ومحامين وناشطين في حقوق الإنسان..



الذين كانوا ينوون إقامة صلاة العيد والاعتصام أمام سجن سوبا جنوب الخرطوم..



حتى إطلاق سراح المعتقلين..



هذا فضلا عن اصرار البرهان ان تكون اللجنة الأمنية والأجهزة الأمنية الملطخة اياديه ......





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