عيد قوة العمل - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/05/03 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي عيد العمل في العراق طبقات اجتماعية ضخمة متكونة من فقراء يزدادون فقراً كل يوم ، بسبب غياب برامج الدولة التنموية : التي لو امتلكتها الدولة لحولتهم من طبقات كسولة لا منتجة الى طبقات تنتج ضروريات حياتها ، ولأحدثت الدولة نقلة نوعية في مستوى حياتهم بالانتقال بهم الى المستوى الآدمي في العيش : كهرباء + تعليم في مبان مدرسية مخصصة لتعليم الاجيال البشرية الطالعة لا زرائب حيوانات + مجاري + شوارع معبدة ......





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