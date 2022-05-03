2022/05/03 | 21:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SOj5j33rs5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | البنك المركزي: احتياطنا النقدي تجاوز الـ 70 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | البنك المركزي: احتياطنا النقدي تجاوز الـ 70 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).