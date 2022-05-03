نائب سابق لبارزاني: كيف تطرح حلولا وأنت جزء من المشكلة

2022/05/03 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تساءل النائب السابق هوشيار عبدالله، الثلاثاء، فيما اذا كان زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني مستعدا للتخلي عن المطالبة بمنصب رئيس الجمهورية طالما يبادر لحل مشكلات العراق.

وقال عبدالله في منشور على صفحته في الفيس بوك، تابعته (بغداد اليوم) إنه "في العرف السياسي والاجتماعي ايضا، المبادر لحل المشاكل طرف ثالث، ليس جزءا من المشكلة ولا مصلحة له فيها".

وأوضح أن "بارزاني ومطاليبه، ومرشحيه، جزء من مشاكل العراق، في حين تراه يقدم مبادرات لحل المشاكل!!".

وتابع عبدالله: "خذ مثالاً؛ هل البارزاني مستعد للتخلي عن المطالبة بمنصب رئيس الجمهورية؟!".

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