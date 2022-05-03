2022/05/03 | 21:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزاملي يؤكد حرص مجلس النواب على إصدار تشريعات تضمن حقوق الصحفيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/03 | 21:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يؤكد حرص مجلس النواب على إصدار تشريعات تضمن حقوق الصحفيين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يؤكد حرص مجلس النواب على إصدار تشريعات تضمن حقوق الصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).