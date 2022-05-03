الاستيلاء على صواريخ كاتيوشا بعملية أمنية في صحراء الانبار

2022/05/03 | 21:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بالاستيلاء على 3 صواريخ كاتيوشا بعملية اقتحام مناطق صحراء الانبار الغربية .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامنية نفذت عملية اقتحام لموقع ارتكاز لعناصر داعش الاجرامي في منطقة صحراء قضاء رواه غربي الانبار، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على 3 صواريخ كاتيوشا “.واضاف، أن “فرقة […]

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