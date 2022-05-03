مجلس الأمن يجتمع الخميس لبحث الوضع في أوكرانيا

2022/05/03 | 22:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الخميس القادم، لبحث الوضع في أوكرانيا، وستترأس الولايات المتحدة الجلسة المزمعة، في إطار توليها رئاسة المجلس في الشهر الجاري.وفي وقت سابق، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش هذا الأسبوع الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو وكييف، بالإضافة إلى الهجوم الصاروخي على مصنع أرتيوم، عندما كان الأمين العام في العاصمة الأوكرانية.

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