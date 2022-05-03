أردوغان يعلن مشروع

2022/05/03 | 22:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن مشروع لعودة "طوعية" لنحو مليون سوري إلى بلادهم.

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