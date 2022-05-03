2022/05/03 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

شدد السفير الإيراني السابق في بغداد، ايرج مسجدي، اليوم الثلاثاء، على أن الحوار والتشاور بين الأطراف السياسية في العراق للتوصل إلى اتفاق هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي في البلاد.

وبحسب تقرير موقع "Mehr news agency" الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أكد إيراج مسجدي، السفير الإيراني السابق ، أن "العراق بلد مستقل له قادة سياسيون محترمون ولا يحق لأحد التدخل في شؤونه الداخلية".

وأشار مسجدي إلى أن "التوصل إلى اتفاق بين الطرفين هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي في العراق".

وأوضح: "بالنظر إلى التفاصيل السياسية والاجتماعية السائدة في العراق ، تعتقد الجمهورية الإسلامية أن الحوار والتشاور بين الأطراف السياسية يمكن أن يكون مفيدا".

وفي أشارة إلى تطورات الأوضاع في العراق بعد الانتخابات، قال مسجدي: "بالنظر إلى فشل الفصائل السياسية العراقية في تشكيل الحكومة، يحتاج الجميع إلى اتفاق، لأنه لا يمكن إخراج حزب سياسي من المشهد السياسي العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبلوماسي إيراني يحدد سبل خلاص العراق من أزمته السياسية ويتحدث عن فشل جهة مهمة بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبلوماسي إيراني يحدد سبل خلاص العراق من أزمته السياسية ويتحدث عن فشل جهة مهمة بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).