السعال والنوبة القلبيّة.. ما العلاقة؟

2022/05/03 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات منشورات ترعم بأنّ السعال "قادر على إنقاذ شخص من نوبة قلبيّة".

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