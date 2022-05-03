الكاظمي يتبادل التهاني مع العاهل الأردني بمناسبة عيد الفطر المبارك

2022/05/03 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتبادل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التهاني مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة عيد الفطر المبارك.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تبادل التهاني مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في اتصال هاتفي بمناسبة عيد الفطر المبارك".وعبّر الكاظمي، عن خالص التهاني والتبريكات لمملكة الأردن الشقيقة حكومةً وشعباً بمناسبة العيد السعيد، متمنياً دوام الاستقرار والازدهار، وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الشعبين العراقي والأردني، والمزيد من العمل المشترك من أجل استقرار المنطقة وأمن شعوبها.وقدم العاهل الأردني من جانبه، التهاني والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم للشعب العراقي، مؤكداً حرص الأردن على توثيق أواصر التعاون الثنائي المشترك مع العراق في مختلف المجالات.

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