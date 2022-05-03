2022/05/03 | 22:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تبرير الإجراءات الروسية وخطاب الكرملين عن أوكرانيا وتبرير غزوها، أثار ذلك إدانة عالمية بالعبارة التي قالها عن فكرة إلقاء اللوم على اليهود في ارتكاب أبشع الجرائم.ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على ذلك بوصفها أكاذيب.وفي تقرير ماثيو تشانس مراسل CNN من موسكو المزيد من التفاصيل.

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