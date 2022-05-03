الكشف عن ما دار بين الكاظمي وملك الاردن بمكالمة هاتفية

2022/05/03 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، تفاصيل المكالمة التي دارت بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تبادل التهاني مع عاهل المملكة الأردنية عبد الله الثاني بن الحسين، في اتصال هاتفي بمناسبة عيد الفطر".

وأضاف البيان ان "الكاظمي عبر عن خالص التهاني والتبريكات لمملكة الأردن الشقيقة حكومةً وشعباً بمناسبة العيد ، متمنياً دوام الاستقرار والازدهار، وتوطيد الصداقة والتعاون بين الشعبين العراقي والأردني، والمزيد من العمل المشترك من أجل استقرار المنطقة وأمن شعوبها".

من جانبه "قدم العاهل الأردني التهاني والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم للشعب العراقي"، مؤكداً "حرص الأردن على توثيق أواصر التعاون الثنائي المشترك مع العراق في مختلف المجالات".

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