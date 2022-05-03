2022/05/03 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - ديالىأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بصد تعرض لإرهابيي داعش في محافظة ديالى.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الحشد الشعبي تمكن من صد تعرضاً لعناصر داعش الإرهابية ضمن ناحية السعدية بمحافظة ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صد تعرض إرهابي في ديالى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صد تعرض إرهابي في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).