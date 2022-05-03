صوت من أجل الوطن - شاكر كتاب

2022/05/03 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شاكر_كتاب " صوت من أجل الوطن" (1) ما دمتم قد تخليتم عن تحمل مسؤولية مصير البلاد وأعلنتم بصراحة أنكم عاجزون عن المطاولة واكتشفتم متفاجئين أن الدولة شيءٌ آخر.



الدولة مؤسسةٌ كبرى حقيقية، ذات صلة بمصير بلد وشعب ومستقبل أجيال وتاريخ وطن وبناء اقتصاد وسياسات دقيقة في الصناعة والزراعة والمالية والنقد والعلاقات الخارجية وقيادة ثورات ثقافية وتعليمية.



اكتشفتم الآن ان الأمر ليس نزهةً ولا زواج راح ......





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