غرّة ماي 2022 ثوريّة أمميّة - شادي الشماوي

2022/05/03 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 748 ، 30 أفريل 2022منشور وزّعته مجموعة البيان الشيوعي الثوري بعدّة لغات أثناء تحرّكات غرّة ماي ببلدان أوروبيّة https://revcom.us/en/revolutionary-internationalist-may-day-2022لا لحرب الولايات المتّحدة / الناتو مع روسيا ! لا لحرب عالميّة ثالثة ! النظا ......





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