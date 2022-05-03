نحتاج إلى ثورة ولا شيء أقلّ من ذلك ! الانتخابات في ظلّ هذا النظام لن تغيّر شيئا أبدا! - شادي الشماوي

2022/05/03 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 748 https://revcom.us /en/we-need-revolution-nothing-less-elections-under-system-will-never-transform-anythingتحلّ غرّة ماي ، اليوم العالمي للإحتفال الثوري للمستغِلّين و المضطهَدين و كافة الذين يعارضون الإضطهاد و الإستغلال في وضع عالم على نار تماما : رفع الغزو الروسيّ المجرم لأوكرانيا رفعا جدّيا من إ ......





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