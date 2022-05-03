"حرب الهرم الأسود".. إثيوبيا تعلن إحباط هجمات إلكترونية تستهدف سد النهضة

2022/05/03 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية "إنسا"، شوميتي جيزاو، إن الوكالة أحبطت هجمات إلكترونية كانت تستهدف سد النهضة ومؤسسات مالية كبرى، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

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