رياض محرز يخاطب إيلون ماسك برسالة ساخرة

2022/05/03 | 23:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجه النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة “ساخرة” للملياردير الأمريكي إيلون ماسك رجل الأعمال المعروف الذي اشترى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مؤخرا.وخاطب رياض محرز إيلون ماسك مباشرة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” بشأن إلغاء توثيق صفحة اللاعب الجزائري قائلا: “أخي، إيلون ماسك، أعد لي علامتي الزرقاء” وأرفقها بتعبيرات ضاحكة.[…]

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