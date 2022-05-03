السيد الصافي يزور الشيخ الكربلائي بمناسبة عيد الفطر

2022/05/03 | 23:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية

المقدّسة السيّد أحمد الصافي ،

المتولّي الشرعيّ للعتبة الحسينيّة

المقدّسة الشيخ عبد المهدي الكربلائيّ

(دام عزّه)، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر

المبارك.

ونقل مصدر اع

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