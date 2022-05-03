نادي كربلاء :اختيار الكادر التدريبي الجديد متوقف على دعم المحافظ ونطالبه بتنفيذ وعوده السابقة

2022/05/03 | 23:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي كربلاء لكرة القدم ان اختيار

الكادر التدريبي الجديد متوقف لحين

تدخل الحكومة المحلية والتي واعدت بدعم

استثنائي للنادي

وقال المشرف على النادي اللاعب الدولي

السابق صاحب عباس لوكالة نون الخبرية ا

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