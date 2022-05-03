حراس معمل يشتبكون مع عناصر التنظيم في ديالى (تفاصيل)

2022/05/03 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

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حراس معمل للحصى في منطقة بروانة قرب قضاء المقدادية 45كم شمال شرق بعقوبة يشتبكون مع داعش ويقتلون احد عناصره فيما اصيب حارس

الان قوات امنية مشتركة تفرض طوق مشدد وعمليات تمشيط وتم السيطرة على جثة الداعشي فيما هرب الباقي الى البساتين القريبة وعمليات التمشيط مستمرة

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