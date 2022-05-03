الرئيس الأوكراني: 600 مليار دولار كلفة إعادة إعمار بلدنا

2022/05/03 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير

زيلينسكي، الملفة التقديرية لإعادة

إعمار بلاده جراء الإجتياح الروسي منذ 69

يوماً.





وقال زيلينسكي في تصريح صحفي :"٦٠٠ مليار

دولار هي كلفة إعادة إعمار أوكرانيا وفق

تقديرا

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