روسيا.. يد في الحرب وأخرى بطاقة العراق وخبراؤها ينتهون من صيانة وحدة توليدية بالناصرية

2022/05/03 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشفت مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء الخبراء الروس من صيانة الوحدة التوليدية الثالثة للكهرباء.

وقال مدير انتاج الطاقة الكهربائية في الناصرية احمد غازي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الوحدة التوليدية الثالثة سيتم ادخالها للخدمة خلال ايام".

وبين أنه "في حال البدء بتشغيل الوحدة الثالثة ودخولها الخدمة فأن ذلك سيضيف 150 ميكا واط لانتاج محطة كهرباء الناصرية".

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