الإطاحة بأحد إرهابيي 'ديوان الجند' في الموصل

2022/05/04 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - نينوىأعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر من داعش ينتمى لما يسمى بـ"ديوان الجند" في الموصل.

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من استخبارات اللواء ٣٠ بالحشد الشعبي، تمكنت من الاطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي والذي كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند في الموصل".وأضاف، أن "عملية القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان أنه "وبعد اجراء التحقيقات الأولية تم تسليمه الى الجهات القضائية لينال جزاءه".

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