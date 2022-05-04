2022/05/04 | 00:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qo94Z4WcdFc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العلاقة بين بغداد وأربيل بين إعلام كوردستاني مغيب وإعلام عربي مشوه) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العلاقة بين بغداد وأربيل بين إعلام كوردستاني مغيب وإعلام عربي مشوه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).