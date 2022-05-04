ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويبلغ نهائي أبطال أوروبا

2022/05/04 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأنجز ليفربول مهمة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بنجاح، بتغلبه على مضيفه فياريال 3-2 مساء الثلاثاء في إياب نصف النهائي. وتقدم فياريال بهدفين عن طريق بولايي ديا (3) وفرانسيس كوكولي (41)، قبل أن يسجل ليفربول ثلاثية في الشوط الثاني بإمضاء فابينيو (62) ولوي دياز (67) وساديو ماني (74).

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